Empresario demanda a Daddy Yankee por presunto fraude

El artista está siendo demandado por presunto fraude, conspiración y traición a la confianza.

 

Daddy Yankee enfrentar una nueva demanda por presunto fraude, conspiración y traición a la confianza, relacionada con un negocio millonario de canchas de pádel.

El empresario español, Fernando Fixman, interpuso un reclamo legal, en el que asegura haber sido excluido de manera irregular de una compañía en la que participaban varios inversionistas, entre ellos el reconocido reguetonero y su entonces esposa, Mireddys González.

Según Fixman, el conflicto se originó cuando uno de los socios principales le propuso comprar sus acciones, oferta que rechazó al considerar que se trataba de un negocio altamente rentable. Posteriormente, fue convocado a una junta general en la que se planteó la disolución de la empresa, decisión a la que también se opuso.

"Yo voté que no quería cerrar la compañía. Era un negocio impresionante y no tenía intención de salirme", afirmó el empresario en una entrevista con el periodista Oscar Petit para el programa de farándula El gordo y la flaca.

No obstante, asegura que recibió una carta de abogados para acelerar la disolución. Sin embargo, sostiene que la empresa nunca dejó de operar. De acuerdo con la demanda presentada en 2024, la compañía habría continuado funcionando con el mismo nombre, el mismo modelo de negocio y nuevos socios, pero sin su participación.

