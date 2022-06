Evans llama idiotas a los que critican el beso lésbico en Lightyear

El actor Chris Evans es la voz de Buzz en la película 'Lightyear' ha decidido opinado de manera directa, esto tras enterarse de la prohibición del filme en 14 países del Medio Oriente debido a un beso entre dos personas del mismo sexo.

La película de la franquicia de 'Toy Story' fue impedida de estrenarse en Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Arabia Saudita, Egipto, Kuwait, Omán, Qatar, Malasia, Indonesia, Jordania y Líbano, entre otros, ya que ser homosexual es ilegal en esos países y la película ha recibido críticas por retratar una relación entre personas del mismo sexo en la pantalla.

La historia de amor presenta a la científica Hawthorne y su esposa, sin embargo, un beso entre los dos personajes se eliminó de la película y luego se restableció en medio de críticas contra Disney por dar inicialmente donaciones políticas al patrocinador del proyecto de ley 'Don't Say Gay' de Florida.

"La verdad es que esas personas son idiotas. Cada vez que ha habido un avance social a medida que nos despertamos, la historia estadounidense, la historia humana es una de constante despertar y crecimiento social y eso es lo que nos hace buenos", dijo.

Recalca: "Siempre habrá personas que tengan miedo y no se den cuenta y traten de aferrarse a lo que era antes. Pero esa gente muere como los dinosaurios. Creo que el objetivo es no prestarles atención, avanzar y abrazar el crecimiento que nos hace humanos. Tan genial como es, y ya sabes, me han hecho la pregunta varias veces, es agradable y maravilloso, me hace feliz. Es difícil no sentirse un poco frustrado porque incluso tiene que ser un tema de discusión. Qué es este tipo de 'noticia'. El objetivo es que podamos llegar a un punto en el que sea la norma, y que esto no tenga que ser un terreno desconocido, que eventualmente esto sea así".

"Esa representación en todos los ámbitos es la forma en que hacemos películas. Mire, es un honor ser parte de algo que está dando esos pasos, pero el objetivo es mirar hacia atrás en este momento y estar sorprendidos de que nos haya llevado tanto tiempo llegar allí", concluyó.

Tras sus declaraciones muchos padres de familia en todo el mundo han dicho que una cosa es que lo respeten por ser actor, pero otra es que intente imponer algo. También le dijeron idiota a él mismo por promover una supuesta agenda gay.