ExMiss: 'Hombres mutilados podrán participar como Miss Panamá'

Cilinia Prada, Miss Universo Panamá 1984, ha mantenido su posición fija respecto a la inclusión de personas trasngénero en el Miss Panamá, ahora con la nueva administración.

Como recordarán, tras el anuncio de la nueva franquicia, el director de la organización Ricardo Canto expresó su ideal de abrir el espacio para que puedan participar si estaban de manera legal, sin embargo, han surgido muchas voces en contra de este tema, esto a pesar que hasta la fecha no se reporta que alguien con esas características haya aplicado a los castings.

La Miss Panamá que ya había mostrado su posición con la organización Señorita Panamá, mantiene su ideal sobre este polémico tema. "Hombres mutilados podrán participar como Miss Panamá, certamen con el fin de empoderar a la mujer", comentó hace unos días atrás.

Muchas personas le han expresado su apoyo y están indignados por lo que sucede con los concursos de belleza en Panamá

"No entendemos ahora lo que sucede en Panamá", "Ahora la agende este inclusión, el nuevo término es mutilados parece", "Es que no queremos a los hombres pero si se convierten en mujer sí nos pueden dominar", "Mientras las mujeres que participan lo permitan seguirá pasando. Ninguna debe competir. Si el mutilado quiere concurdar y claro, esta en su derecho, que vaya a un concurso de mutilados y punto", "Miss macho", "Cuando el Miss Universo ya no venda. Pues todo se arregla", le expresaron.

Respecto a los cuestionamientos, la actual organización ha preferido no opinar más del tema y sigue con el casting para escoger a las aspirantes a la corona del Miss Universo Panamá.

