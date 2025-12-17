Hijo de Rob Reiner, detenido sin finanza en su primera comparecencia

Nick Reiner, detenido por el asesinato de sus padres, los cineastas Rob y Michele Reiner, compareció este miércoles por primera vez ante un tribunal de Los Ángeles, que ordenó su detención sin fianza.

Nick Reiner, de 32 años, deberá volver a comparecer el 7 de enero para la lectura de cargos relacionados con el asesinato el pasado domingo de sus padres en el domicilio familiar del acaudalado barrio de Brentwood, en Los Ángeles.

Durante su breve comparecencia, la primera desde los crímenes, aceptó renunciar a su derecho de lectura rápida de cargos y el tribunal ordenó su detención sin derecho a fianza.

Nick Reiner fue arrestado el pasado domingo acusado de dos cargos de asesinato en primer grado que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, informó la Fiscalía de Los Ángeles.

La muerte de Rob y Michele Reiner

Por el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarle a cometer el supuesto crimen. Varios allegados aseguran que previamente se produjo una discusión familiar en una fiesta navideña en casa del comediante Conan O’Brien.

Al director y actor Rob Reiner, de 78 años, conocido por su trabajo en filmes como ‘When Harry Met Sally’ o ‘The Wolf of Wall Street’, lo encontraron muerto apuñalado el domingo por la tarde en su domicilio de Los Ángeles junto a su mujer, la productora y fotógrafa Michele Reiner, de 70 años.

A la pareja la encontró su hija Romy, quien llegó a la casa después de que una masajista la llamara para avisarle que sus padres no abrían la puerta, según Los Angeles Times.

Nick Reiner se registró en un hotel de Santa Mónica el domingo, después de los asesinatos, según una fuente policial que habló bajo condición de anonimato recogida por el medio estadounidense.

Los hijos de Rob Reiner expresan su «dolor inimaginable»

Por su parte, dos de los tres hijos de Rob y Michele Reiner, Jake y Romy Reiner, expresaron su «dolor inimaginable» en una primera declaración pública emitida tras el asesinato de sus padres.

«Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada instante. La terrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran solo nuestros padres; eran nuestros mejores amigos», indicaron en un escrito compartido al medio TMZ.

Los hijos de los Reiner agradecieron las muestras de condolencias, amabilidad y apoyo recibidas «no solo de familiares y amigos, sino de personas de todos los ámbitos de la vida».

«Pedimos respeto y privacidad, que las especulaciones se moderen con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por las vidas increíbles que vivieron y el amor que brindaron», sentenció el comunicado.