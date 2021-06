Explica por qué dejó de compartir fotos de sus pompis

Marcela Barnes no quiere ser de esas figuras conocidas en Panamá que solo la recuerden por mostrar sus pompis en las redes.

Así lo expresó en su historias de Instagram, al compartir una foto que dicha red le recordó y que publicó hace tres años. En la instantánea la expresentadora posa de lado en vestido de baño, mostrando sus pompas. “Es curioso que he dejado de tomar este tipo de fotos. Llega un momento en el que sientes que debes dejarle a la gente algo más que tus bellas pompas. Me enfoqué y empecé a trabajar en la escuela de inglés gratuita que les estoy armando”, detalló Marcela.

Publicidad

En su escrito, expresó que hace poco un amigo le dijo que estaba tapándose mucho y debía tirar a matar, por lo que le respondió que quiere que la gente se lleve de ella otras cosas, pues cuando muestras muchos las nalgas en las redes, la gente no te escucha. “Quiero que me escuchen, eso no quiere decir que por ahí no suba una foto de veranito en Europa...”, aseguró Barnes, quien añadió que esta semana se va, pues como saben, ella está viviendo entre Panamá y Alemania.

A finales del 2020 Marcela se comprometió, ha tomado clases de alemán, uno de los requisitos en dicho país para obtener los documentos legales. En publicaciones pasadas la panameña había comentado que aprender alemán era todo un reto, pero como ella es una mujer de retos, estaba dispuesta a asumirlo, y al final todo ha valido la pena para Barnes, quien ahora tiene otras metas.