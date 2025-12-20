Identifican a hombre asesinado en Cativá

David De León Ábrego, de 23 años, fue la persona que fue asesinada la noche del viernes en su residencia en la comunidad de Villa Liriola, que pertenece al corregimiento de Cativá en la provincia de Colón.

En medio de la lluvia, sicarios llegaron a una vivienda donde estaba Abrego en la terraza y le hicieron varios disparos, que le dieron en la espalda y la cabeza.

De acuerdo con los reportes, la víctima quedó inerte debajo de un árbol. Para luego los pistoleros salir de la escena del crimen.

Tras el incidente, al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional para iniciar la investigación inicial.

El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue judicial en la ciudad de Colón para la necropsia de rigor.