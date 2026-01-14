Farruko dice que ha sido prejuiciado por vender hierba santa medicinal

El cantante Farruko ha sido cuestionado y le han dicho que ya no está con Dios, esto luego que anunciara que entró al negocio del carbonabis, para brindar una alternativa para sobrellevar el dolor crónico de diversas enfermedades.

El cantante puertorriqueño decidió ampliar su oferta de negocios con una marca de cannabis medicinal. Todo se da también, después de ser testigo del proceso de su mamá tras su diagnóstico de lupus y artritis.

Mediante esta sustancia apuesta a brindar una alternativa para sobrellevar el dolor crónico que puede derivarse de diversas enfermedades.

“Es para esos pacientes que buscan una opción más natural, que ellos puedan ver otra manera de no ingerir tanto medicamento químico, como son las pastillas”, sostuvo el famoso.

“Esto nace porque yo padezco de gota, padezco de artritis y otros padecimientos para los cuales tengo que tomar varias pastillas diarias para poder controlarlos y los dolores. Pero la idea principal viene a través de mi mamá, que es una profesional de la salud y es tecnóloga médica, y ella estima mucho lo que es el cannabis porque lee y se informa, pero no lo conoce desde el punto de vista medicinal y sus beneficios”, agregó.

El vocalista expuso que desde que decidió emprender con la marca imaginó que un sector conservador lo señalaría.

“He sido bien prejuiciado por el mundo (musical) del que vengo y por haber gritado en algún momento de mi vida que tengo una relación con Dios, que mi creencia es cristiana. Pero al estar dentro de la música urbana, venir de donde vengo, me han estigmatizado mucho. Y yo vi que dentro de lo que es esto, teníamos una relación en común el cannabis medicinal y yo: que mucha gente puede entender que somos dañinos, pero en verdad podemos ser beneficiosos para muchas personas”, confesó en un tono reflexivo.

Agrega: “Yo sabía a lo que me iba a enfrentar. Críticas quizás del lado conservador, quizás del lado religioso, pero siempre y cuando uno tiene la verdad, uno no tiene por qué temer. Y yo me preparé. Me eduqué antes de tomar esta decisión”,.

“Esto es cuestión de educación y no tanto de ser conservador. Yo crecí escuchando que la marihuana era una droga que no tenía ningún tipo de beneficio”, reveló. “Con el tiempo las cosas van evolucionando, se le encuentran los beneficios, y es lo mismo que la música. Yo no conocía el poder de mi música, no sabía a quién le llegaba, a quién le influía, y cuando tengo mi encuentro espiritual me di cuenta del poder que tenía mi música, a quién podía beneficiar y a quién podía impactar de una manera negativa”, comentó.

Al margen de esto, el artista lanzará dentro de poco el tema “Ay dale” con la colaboración del cantante panameño Eddy Lover. El tema fusiona ritmos del “dancehall” y el “reggae”.

“Es el primer sencillo de un proyecto que grabamos en Panamá con varios artistas de allá, enfocados en lo que es la esencia y las raíces de cómo empieza el género urbano”, explicó. “Siempre ha habido como una disputa de quién lo hizo primero, que si Panamá o Puerto Rico. Este proyecto lo que busca es crear ese puente y demostrarles a las nuevas generaciones que el género que conocemos hoy en día como reguetón es una colaboración de diferentes culturas y países, como de Jamaica, Panamá y Puerto Rico”, puntualizó.