Show - 04/3/26 - 12:00 AM

Feliz porque ‘La misión’ cumple su objetivo

El reconocido productor y DJ panameño DJ Chiqui Dubs expresó su emoción y felicidad tras ver un video que se volvió viral en redes sociales, donde una maestra interpreta con entusiasmo, para recibir a sus estudiantes en el inicio del año escolar, el tema de las vocales de Yainuvis.

A través de sus plataformas digitales, el artista compartió el video acompañado de un mensaje cargado de gratitud y sentimiento: “Este video me sacó lágrimas de alegría, gracias a Dios se está cumpliendo @lamision507”, dejando claro que el impacto de su proyecto musical ha trascendido más allá del entretenimiento.

DJ Chiqui Dubs es uno de los impulsores del proyecto La Misión 507, iniciativa que busca destacar el talento llevando un mensaje positivo a través de la música urbana. Para el DJ, ver que una maestra utiliza el tema como recurso pedagógico representa una confirmación de que el esfuerzo está dando frutos.

