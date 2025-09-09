Show - 09/9/25 - 12:00 AM

Filtran video íntimo de Beéle e Isabella

La relación entre Beéle e Isabella Ladera, que parecía haber quedado en el pasado, volvió a convertirse en tema central en las redes sociales tras la filtración de un video íntimo de seis minutos que rápidamente se viralizó y desató un sinfín de comentarios sobre la expareja.

Anoche, la red social X fue escenario de numerosas publicaciones luego de que se difundiera un clip donde aparecen el intérprete y la influencer venezolana.

Ni Beéle ni Ladera se han pronunciado sobre las imágenes.

A pesar de la controversia generada por el video, un detalle reciente en las publicaciones de Isabella Ladera ha avivado rumores sobre un posible acercamiento con Beéle.

La historia entre ambos nunca ha estado exenta de polémicas. Tras hacer pública su relación en medio de críticas, poco después comenzaron los rumores de distanciamiento.

Te puede interesar

Filtran video íntimo de Beéle e Isabella

Filtran video íntimo de Beéle e Isabella

 Septiembre 09, 2025
¡Daddy Yankee se mete al fútbol!

¡Daddy Yankee se mete al fútbol!

 Septiembre 09, 2025
Celebra éxito de su esposo y espera suba a los Yankees

Celebra éxito de su esposo y espera suba a los Yankees

Septiembre 09, 2025
Celebra el éxito de su novio y espera que suba a los Yankees

Celebra el éxito de su novio y espera que suba a los Yankees

 Septiembre 08, 2025
Lamine Yamal perdió su pasaporte, pero sigue amando a Nicki Nicole

Lamine Yamal perdió su pasaporte, pero sigue amando a Nicki Nicole

 Septiembre 08, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre

Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto