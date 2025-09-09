Filtran video íntimo de Beéle e Isabella

La relación entre Beéle e Isabella Ladera, que parecía haber quedado en el pasado, volvió a convertirse en tema central en las redes sociales tras la filtración de un video íntimo de seis minutos que rápidamente se viralizó y desató un sinfín de comentarios sobre la expareja.

Anoche, la red social X fue escenario de numerosas publicaciones luego de que se difundiera un clip donde aparecen el intérprete y la influencer venezolana.

Ni Beéle ni Ladera se han pronunciado sobre las imágenes.

A pesar de la controversia generada por el video, un detalle reciente en las publicaciones de Isabella Ladera ha avivado rumores sobre un posible acercamiento con Beéle.

La historia entre ambos nunca ha estado exenta de polémicas. Tras hacer pública su relación en medio de críticas, poco después comenzaron los rumores de distanciamiento.