Flex llena la Arena de la Ciudad de México y celebra baby shower

Flex, antes reconocido como Nigga, volvió a los escenarios mexicanos con una gira que ha encantando a todos sus fanáticos.

 

El cantante panameño Flex prendio la Arena de la CDMX con todas sus plenas de antes y canciones nuevas.

El concierto fue lo que esperaban todos temas icónicos como Te Quiero y Dime Si Te Vas Con Él. 

Con su estilo romántico, el antes llamado Nigga marcó una época en el reggaetón latino, posicionándose en los primeros lugares de popularidad en la década de los 2000. Su regreso a los escenarios es una oportunidad para que sus seguidores revivan los éxitos que definieron una generación y para que nuevas audiencias descubran su legado musical.

Además, también está de fiesta por la celebración del baby shower junto a su pareja.

