George Clooney acepta su vejez, pero aún le cumple a su mujer

El actor George Clooney ha revelado que su edad sí se ha convertido en un factor que influye directamente en su relación y la forma en la que se lleva con su esposa Amal Clooney, sin embargo, le responde bien de todas las maneras.

El famoso que está promocionando su nueva película ‘Ticket to Paradise’, la cual protagoniza al lado de la emblemática actriz Julia Roberts y que se estrena el próximo 21 de octubre, hablaba sobre los detalles de la cinta en una entrevista exclusiva para ‘E! News’, y aprovechó el momento para hablar de su matrimonio.

Clooney está casado con la abogada de derechos humanos Amal Clooney, con quien comparte a sus hijos mellizos de cinco años, Ella y Alexander. Sin embargo, no es un matrimonio que lleve mucho tiempo, sino que al actor le tomó tiempo poder dar ese paso y formar un hogar.

Fue hasta el 2014 cuando se casó, en ese momento tenía 53 años y su esposa 36 años. La diferencia entre la pareja es de 17 años y, en relación a esto, el actor comentó cómo es que su edad ha tenido un impacto para su matrimonio.

Clooney confesó que el impacto ha sido positivo, lo cual pudo haber sorprendido a muchos al considerar que no coincidían en muchos gustos o intereses. “Estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas”, enfatizó el famoso.

“Cuando tienes 61 años, que aparentemente yo tengo... A medida que envejeces, estás viendo las cosas de manera un poco diferente”, explicó Clooney, quien también se encargó de ejemplificar que él ya no se enfoca en “cosas por las que la gente siempre se preocupa”, pues eso representaría una discusión con su pareja.

Incluso, George Clooney ha asegurado en diferentes ocasiones que nunca ha discutido con su pareja. La estrella continuó con su explicación, “Amal quiere pintar la pared de amarillo. Y si fuera más joven, siento que ese es un color estúpido. Y ahora dices, ‘No me importa. ¿A quién le importa si una pared es amarilla?”.

Así, bajo esa línea, asegura que con su vejez ha aprendido a priorizar lo que más importa en la vida y eso lo ha llevado ser más accesible con su actual pareja. No obstante, hizo hincapié en que no se considera como el mejor esposo y, por lo mismo, no está dispuesto a dar consejos matrimoniales.

“Debido a que comencé tan tarde, no puedo dar consejos a nadie. Tengo que verlo [su matrimonio] como si fuera el ser humano más afortunado del mundo y luego apreciarlo”, sentenció.

