Gracie Bon cierra ciclo, no hay nada con La Fruta y aclara polémicas

La empresaria Gracie Bon participó en el evento "La Casa de Alofoke: El After Party", una transmisión especial en vivo que marcó el cierre definitivo de su ciclo tras la segunda temporada del reality, en la que dio mucho que hablar.

Durante el evento, ella hizo aclaraciones sobre lo que pasó en el reality, por situaciones que llamaron la atención.

Gracie confirmó públicamente que ha dejado atrás cualquier posibilidad de romance con el participante dominicano conocido como "La Fruta", aclarando que la relación no trascenderá más allá de lo vivido en el programa.

También reafirmó sus polémicas declaraciones sobre su supuesta relación cercana con el rapero canadiense Drake, manteniendo su postura a pesar de que el artista negó los hechos en redes sociales semanas antes.

Ella expresó su satisfacción por haber mostrado su "lado humano" y agradeció el apoyo masivo del público dominicano, destacando la calidez recibida durante los 30 días de competencia.