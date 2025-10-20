Gracie Bon llega a República Dominicana y se hace examen. ¿Embarazo?
Se conoció que habrá varias caras conocidas de redes sociales y se espera que se un desorden total.
La influencer panameña Gracie Bon llegó a República Dominicana y de una se metió de lleno en la película de la segunda temporada de la Casa de Alofoke.
“Me estaban revisando toda en el aeropuerto y verificaron que todo era natural. Vengo a buscar mi Ferrari, me voy a llevar a un tigre suertudo en el Ferrari.”, dijo al llegar a suelo dominicano.
Esta mañana dejó a la gente pensando por publicar una imagen en la que daba a entender que le habían hecho un chequeo. Algunos especularon de un embarazo y otros de que tiene que ver con su estado de salud y cuidados que se hace constantemente.
Este reality comienza este 20 de octubre y se transmitirá en vivo por YouTube hasta el 27 de noviembre.
