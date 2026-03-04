Hermano de Sech sale en su defensa

Carlos Josué Morales, conocido como Mr. Jozue en redes sociales, y quien es hermano de Sech, defendió la trayectoria del artista urbano, luego de que circularan comentarios que ponían en duda su impacto con el público internacional, en especial en Puerto Rico.

Después de circular en redes un video en el que algunas páginas de contenido de farándula critican lo que fue la presentación de Sech en el “show” de medio tiempo del partido entre Inter Miami CF e Independiente del Valle, encuentro celebrado en Puerto Rico, debido a que pocas personas coreaban las canciones del panameño, a pesar de estar el recinto lleno, Mr. Jozue salió en su defensa.

Morales dejó claro que, a su juicio, algunas publicaciones buscan generar polémica para obtener visualizaciones. “El que hizo la publicación se nota que lo hace para generar algo de vistas”, expresó.

Pero no se quedó ahí. En su defensa, destacó uno de los mayores logros del cantante en Puerto Rico: haber llenado en tres ocasiones el icónico Coliseo de Puerto Rico, conocido popularmente como el “Choli”, un escenario reservado para los artistas de mayor convocatoria en la música latina.

“Ya mi hermano llenó 3 veces el Choli en Puerto Rico”, afirmó, dejando claro que los números y la respuesta del público respaldan la carrera del artista.

Además, lanzó una crítica hacia algunos medios y creadores de contenido, asegurando que este tipo de publicaciones son precisamente la razón por la que muchos artistas optan por no conceder entrevistas ni declaraciones. “Por eso mismo es que los artistas ni les dan entrevistas ni notas ni nada…”, añadió en su comentario.

Mientras tanto, el cantante continúa enfocado en su música y proyectos internacionales, demostrando que, más allá de las controversias, su conexión con el público sigue firme.