¡Iban gozando! Revelan los últimos minutos de vida de Jeyson Jiménez

En redes sociales se han difundido los últimos minutos de vida del cantante Yeison Jiménez, esto luego que él mismo predijera que había soñado tres veces que tendría un accidente en un avión.

Y es que hay detalles que al parecer, marcaron su final. Primero, un inquietante mensaje que apareció en el tablero de la avioneta que transportaba al cantante Yeison Jiménez y parte de su equipo ha generado intriga pues hay quienes aseguran que habría sido una presunta señal de alerta que supuestamente el piloto de la aeronave ignoró.



El accidente en el que se vio involucrado el cantante y su equipo de trabajo ha generado inquietud, no solo por la magnitud del hecho, sino también por las posibles y presuntas fallas técnicas o humanas ocurridas durante el despegue.

La aeronave de matrícula N325FA se estrelló este sábado 10 de enero en el sector de Paipa y Diutama, en el departamento de Boyacá, informó Aeronáutica Civil en un comunicado. Ellos se dirigía a Medellín.

Minutos antes de la desgracia, Weisman Mora, integrante del equipo del artista, compartió en sus historias de Instagram un video en el que se observa al capitán Hernando Torres mirando un teléfono celular, cuyo contenido se desconoce.

Mientras eso pasaba, en el tablero del avión aparece una aparente alerta con el mensaje "Bad PRB".

Según expertos se trata de una abreviatura para 'Bad probe' o 'sonda defectuosa' y que "podría indicar una falla en un sensor". Un experto consultado por ese medio que prefirió mantener el anonimato explicó lo que el mensaje significaría.

"Lo que hace es limitar la aeronave y el piloto volaría con información menos precisa. No es un estado totalmente crítico, pero, como te digo, se limitaría al piloto, pues tendría menos información —o información errónea— disponible", dijo la persona consultada a medios colombianos.

En este hecho, los seis ocupantes de la aeronave murieron. Las otras personas que perdieron la vida junto con el famoso cantautor son el piloto, capitán Hernando Torres, y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Se reveló que este tipo de avioneta no cuenta con caja negra.