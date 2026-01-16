Show - 16/1/26 - 09:29 AM

¿Indirecta a alguien de rizos? Joako dice que vivió un infierno con su ex

Obviamente el tema ha dado que hablar, porque entre las famosos destacadas entre las que anduvo, está la doradita Liza Hernández.

 

El exguerrero Joako Fábrega confesó antes de entrar a un reality que, vivió un infierno, un circo con todos los animales al lado de  su expareja.

Ambos tuvieron una relación en la que se separaban y volvían, al punto que no se sabe si ambos se buscaban o era una parte la que no dejaba ir a la otra. 

Incluso, se dijo que los enamorados habían tenido un altercado en una discoteca, donde se le acusó a Joako de haber empujado a Liza, pero posteriormente ambos salieron a desmentir lo dicho, y desde ahí no se les veía mucho junto, por lo que se especulaba que habían terminado.

Esta nueva declaración deja todo abierto, sin embargo, muchas mujeres lo están criticando por hablar mal de una mujer.

"Está dolido", "Que clase de hombre habla así", "No saben cómo fue su relación y lo primero que dicen es que se ve feo lo que dice, pero si es una mujer lo celebran", "Si así hablan de su ex, que se espera de la que sigue", le han dicho. 

