Isamar luce su traje típico y es 'top' 5 en el Miss Grand Talent

Isamar Herrera, Miss Grand Panamá 2025, está dando que hablar en el concurso internacional tras deleitar a todos los presentes con su traje típico “Un susurro del Darién, la guardiana protectora”.

Indican que esta es una obra inspirada en los pueblos Emberá. Con este diseño de Royer Pérez, Isamar decidió honrar la historia, la tradición y el orgullo panameño.

"Primero que todo GRACIAS PANAMÁ y Por nacer donde nací , Con profundo respeto y admiración, dedico esta obra a los pueblos indígenas Emberá de Panamá, guardianes de una herencia ancestral que late con fuerza en el corazón del Darién. Su arte, su sabiduría y sus manos laboriosas dieron vida a las partes más significativas de este traje típico, tejido con amor, tradición y orgullo. Cada puntada, cada detalle, refleja siglos de historia, de conexión con la naturaleza y de identidad viva que sigue inspirando a nuestro país", indica.

Además de este bello traje típico, también se destacó y terminó en el top 5 de la categoría mejor talento del concurso.

La gran final del Miss Grand será este 18 de octubre.