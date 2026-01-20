Italy Mora, invitada especia en el New York Fashion Week

La modelo panameña Italy Mora, actual Miss Cosmo Panamá 2025 y Top 5 de Miss Cosmo International 2025, certamen de belleza celebrado en Vietnam, sigue cosechando éxitos fuera de nuestras fronteras.

La beldad fue anunciada como invitada especial de la quinta edición del New York Fashion Week AM – Otoño/Invierno 2026, uno de los eventos de moda independiente que se desarrolla en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York.

El desfile se llevará a cabo el 15 de febrero de 2026 en la Fundación Ángel Orensanz, un icónico espacio cultural de la Gran Manzana, donde Italy compartirá pasarela y agenda con diseñadores y talentos internacionales, especialmente de Latinoamérica. La participación de la panameña refuerza el objetivo del evento de promover la inclusión, el empoderamiento femenino y la diversidad en la industria de la moda.

Con una sólida trayectoria como modelo profesional, Italy Mora ha sido rostro de campañas de alto perfil, ha representado a marcas internacionales y también fue participante de Miss Universo Panamá 2023.

Además, el evento tendrá un fin benéfico, a favor de la fundación Mujeres Sin Límites, sumando un componente social a esta importante cita de la moda.