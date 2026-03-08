Show - 08/3/26 - 03:04 PM

Jim Carrey responde a las críticas por su aspecto y que es un impostor

Carrey fue consultado, por un creador de contendido en medio de varios fans que le pedían fotos y autógrafos al artista, sobre si fue “reemplazado” un por supuesto “impostor”.

 

El actor Jim Carrey reaccionó a las teorías conspirativas que afirman que fue reemplazado por un doble.

Más allá de molestarse, lo tomó de buena manera y según el equipo del protagonista de éxitos como ‘El Grinch’, ‘La máscara’ o ‘Ace Ventura’, el actor intenta no darle importancia al tema.

Toda la polémica comenzó después de su participación en los Premios César 2026, (ceremonia de la Academia del Cine Francés), donde su apariencia física y su fluido discurso en francés generaron especulaciones en redes sobre la posibilidad de que se tratara de un “clon”.

Esas apariciones, junto con los cambios naturales por el paso del tiempo o posibles retoques estéticos, han alimentado rumores y teorías en redes sociales.

