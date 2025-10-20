JLo le tira piedras a sus exparejas: “No son capaces de amar”

La cantante y actriz Jennifer Lopez aseguró que nunca se ha sentido verdaderamente amada y que sus exparejas no han sido capaces de hacerlo.

Ella se sinceró sobre el amor y sus relaciones pasadas. “No”, respondió JLo. “Lo que aprendí no es que no sea digna de amor, es que ellos no son capaces. No lo tienen dentro. Necesitan apreciar a la personita que llevan dentro. Necesitan amarlos”, dijo.

A pesar de eso, aclaró que aunque ella sienta que no ha sido verdaderamente amada, considera que sus exparejas le dieron “lo que tenían”. “Me lo dieron todo, siempre. Todos los anillos, todo lo que podría desear. Intentaron darme las casas, los anillos, el matrimonio, todo”, explicó. “Pero no te querían”, dijo Stern, a lo que Jennifer Lopez respondió: “No me querían. Y yo tampoco me quería a mí misma”.

JLo estuvo con Ben Affleck, cuyo divorcio finalizó en enero de este año. En octubre del año pasado, semanas después de que la actriz presentó la solicitud de divorcio, en una entrevista con Nikki Glaser para Interview Magazine, Jennifer Lopez admitió que se sentía sola y asustada, pero también que entendió que estar en una relación no la definía y que ella es suficiente.

Su primera relación en firme fue con Ojani Noa en 1997, pero los dos se divorciaron menos de un año después. En 2001, López se casó con su bailarín Cris Judd. Los dos se separaron menos de un año después y finalizaron el divorcio en enero de 2003, mientras ella estaba comprometida con Ben Affleck.

Para 2002, JLo comenzó a salir con Ben Affleck. Ese noviembre, Affleck le propuso matrimonio, pero en enero de 2004, los dos terminaron públicamente su compromiso. En 2004, la famosa se casó con Marc Anthony y anunciaron su separación en 2011. Anthony solicitó el divorcio un año después, el cual finalizó en 2014. Ambos comparten dos hijos: los mellizos Emme y Max, de 17 años.

Finalmente, comenzó a salir con Alex Rodríguez. La ex estrella de los Yankees le propuso matrimonio en 2019, pero en abril de 2021, cancelaron su compromiso y se separaron. Affleck y JLo reavivaron su romance en la primavera de 2021.