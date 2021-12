Joseline Pinto: 'Ha sido un año para valorar'

La expresentadora Joseline Pinto confesó que, aunque para muchos este 2021 ha sido un año perdido, debido a la pandemia del COVID-19, para ella es año de valorar todo lo que se tiene.

En su cuenta de Instagram, la famosa, en un pequeño texto, habló del verdadero sentido de la vida, de que las cosas materiales son secundarias.

Publicidad

"Dicen que este año ha sido un año perdido, pero no es cierto... Ha sido un año para valorar todo lo que tenemos", manifestó la también fisiculturista.

Añadió: "Y sobre todo, darnos cuenta de que el dinero y todo lo material, no vale para nada, si no se tiene salud. ¡Feliz navidad! y que Dios y la Virgen me los bendiga".

Hace poco, Pinto manifestó que su padre fue víctima de robo en su negocio.