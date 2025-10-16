Kabliz alza su voz por crímenes a mujeres y exige justicia para ellas

El cantante Kabliz aprovechó participación en un programa de televisión y dejó un mensaje directo por la situación en la que han estado envueltas muchas mujeres de manera trágica tras ser asesinadas.

"¡Un verdadero hombre ama, respeta y protege! ¡Justicia y voz para cada una de ellas!", detalló el famoso en una playera que mostró frente al público.



La ola de crímenes contra mujeres e incluso niñas, ha calado en la población, razón por la que el artista pidió a través de un estampado que estos casos no se repitan y se haya de verdad una justicia real.



Por este tema, la Defensoría del Pueblo reveló en un comunicado que “la violencia contra la mujer sigue cobrando vidas de forma brutal y sistemática” en nuestro país, y que estos crímenes no son aislados sino “el resultado de una cadena de fallas que comienza en el hogar, se perpetúa en las escuelas y se manifiesta con crueldad en la vida adulta”.