Kenny Man sobre Amador: 'No golpearon a nadie, los trataron demasiado bien'

El cantante Kenny Man reaccionó al hecho que se registró en la Calzada de Amador, esto luego que varias personas de origen extranjero quedaran involucrados en un accidente y luego intentarán darse a la fuga.

"Tengo tiempo que no grabo algo así. Me acaban de enseñar un video con unos yeyesitos. Veo que no boletearon a nadie, no toletearon a nadie, nogolpearon a nadie, los trataron demasiado bien. No los tiraran en el vagón, muy amablemente las subieron al carro, como sí hacen con la gente del pueblo. Estos oficiales cuando van a poner igualdad. No es que le pegues a todo el mundo, pero deben tratar a todos iguales. Yo estando en la música, siendo conocido, me esposaron y metiraron sin ninguna contemplación y me metieron preso allá por un rato", dijo Kenny.

Recalca: "Hace un año atrás me llevaron para un cuartel en Chilibre porque no tenía la mascarilla puesta. No me trataron bien, hablé con respeto, pero ellos no devolvieron el respeto y eso que soy Kenny Man, un artista conocido. Ellos deben tratar a los ricos al igual que los pobres".

Según el intérprete de "Ni Gucci ni Prada", hay demasiadas facilidades para ciertas personas y en este tipo de actos le molesta la actuación de las unidades policiales, al mostrar total preferencia.

"Proteger y servir, la cuestión es a quién protegen y a quién sirven", sentenció el famoso.