Pacho López y La "Cumbia-Mestiza" presentan "Parceros" y vienen a carnavalear

Pacho López y La "Cumbia-Mestiza" llegaron a Panamá en la promoción de su nuevos disco álbum llamado "Parceros".

El 22 de noviembre de 2025 lanzó "Parceros", el cual contiene 11 canciones, incluyendo temas como "Nena".

Su proyecto se enfoca en la cumbia mestiza, fusionando ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos.

Esta agrupación tiene su base de operaciones y página oficial en Guanajuato, México, desde donde promocionan sus giras y contenido digital para sus seguidores.

Pacho contó a este medio que este proyecto fue creado en el año 2011, después de haber fundado y participado como guitarrista y corista de la banda de ska bogotana The Klaxon durante 11 años.

Él se juntó con nuevos amigos músicos, para llevarlo a cabo después de estar en su última gira por la costa de la British Columbia (Canadá), donde gracias a la lejanía con su tierra natal colombiana, se adentra en su cultura, por medio de la música involucrándose con la cumbia y todos sus ritmos mestizos, dándole origen a su gran agrupación: "Cumbia Mestiza"

En el 2015 la Banda fue a Argentina, Chile y Mexico lanzando su más reciente trabajo discográfico titulado Rayo de Luz – La Voz del Alma.

Para 2026 detalla que volverá a Panamá para disfrutar de los carnavales, además, posterior a eso viene con una gira por Sudamérica, entre otros países.

Pacho le envió un mensaje a los jóvenes que incursiona en la música y les dijo que no se rindan, pues este camino es complicado, pero la perseverancia es lo más importante y hacerlo con amor, así como dedicación.