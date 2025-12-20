Italy Mora coloca a Panamá en el Top 5 del Miss Cosmo 2025

La modelo panameña Italy Mora deslumbró en el Miss Cosmo 2025 y logró posicionarse en el Top 5 del certamen, celebrado en Vietnam.

En este listado, Mora estuvo acompañada por Estados Unidos, Filipinas, Brasil y Myanmar. La corona fue para la estadounidense Yolina Lindquist.

Mora, además, se llevó los reconocimientos "Miss Cosmo Beauty Icon" y "Miss Tourism Ambassador".

LEE TAMBIÉN: MERCOSUR: Mulino aboga por inversión, integración y democracia en la región

En la final, la panameña participó en la pasarela de vestido de noche, traje de baño y en la ronda de preguntas del jurado. En esta última ronda, la pregunta fue formulada por Harnaaz Sandhu, Miss Universo 2021, y decía: "En muchas partes del mundo, las mujeres ahora tienen voz, pero a muchas les falta poder real. En tu opinión, ¿cuál es la diferencia entre ser escuchada y ser verdaderamente empoderada?

A lo que la modelo respondió: "Yo considero que la mujer ya con tener voz es una mujer poderosa, como una persona que tiene una historia de vida grande. Me considero alguien determinada que ha luchado por sus objetivos de vida; eso me hace mujer determinada, poderosa y alguien que tiene voz que quiere compartir con todos ustedes".