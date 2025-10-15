Kim Kardashian ahora lanza línea de panties con buco pelo

La socialité y estrella de reality shows Kim Kardashian ha sorprendido a muchos con la última incorporación a su línea de ropa interior, Skims: una tanga casi imperceptible, profusamente adornada con vello púbico falso.

Conocido como "el arbusto definitivo", la tanga viene en una gama de 12 colores diferentes y tamaños desde XXS a 4XL. El nuevo artículo fue promocionado con la imagen de un programa de juegos al estilo de los años 70 en el sitio web de Skims.

El listado describe la tanga como “la braguita más atrevida de hasta el momento”, y agrega: “Hecha a mano en una malla súper transparente y elástica, esta tanga de hilo presenta una mezcla de cabello sintético rizado y liso en doce variaciones de tonos diferentes”.

Al parecer, el relajo le ha salido, porque todas las versiones de la prenda están agotadas online y los posibles compradores tienen la oportunidad de unirse a una lista de espera.

La marca de fajas de Kardashian es conocida por acaparar titulares con su peculiar gama, que incluye ropa interior con incrustaciones de cristales de Swarovski, un sujetador con pezones moldeados, un sujetador con pezones perforados y fajas faciales.