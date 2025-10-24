‘La Ministra’ conquista Tu Cara Me Suena

El creador de contenido y bailarín panameño Kenny Dancer, conocido cariñosamente como “La Ministra”, ha sido una de las grandes revelaciones de esta temporada del programa Tu Cara Me Suena Panamá, donde ha deslumbrado con su energía, humor y autenticidad sobre el escenario llevándose el primer lugar.

Cada semana, Kenny sorprendía al público con imitaciones llenas de actitud, estilo y alegría.

Antes de la gala final compartió lo agradecido que se siente por la oportunidad, describiendo la experiencia como una etapa de crecimiento personal y artístico.

“Me llevo mucho aprendizaje, nuevas amistades y la satisfacción de haber dado siempre lo mejor de mí”, expresó.