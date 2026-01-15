La Rusa y Voltexd no son del agrado de todos; la gente les dice aburridos

La entrada del streamer Voltexd y La Rusa (Yana Karpova) ha generado una ola de críticas en redes sociales entre seguidores de "El Parking de Yen Video", pues muchos han calificado su participación como "aburrida" o carente de la chispa necesaria para un reality de convivencia extrema.

Ante este descontento, el público ha estado pidiendo activamente la entrada de otros personajes que consideran más entretenidos o polémicos.

El cabreo se centra en que muchos sienten que parece un evento religioso que no se puede decir nada, algo muy distinto a la Casa de Alofoke, que tenía muchos patrocinadores y no había filtro para nada.

Además de esto, entre los nombres más solicitados por la audiencia se encuentran:

El Pulgas, fue uno de los participantes más esperados y finalmente se confirmó su entrada para aportar el toque de humor que la audiencia sentía que faltaba.

Mussetta: La empresaria e influencer ha sido mencionada constantemente por los fans, quienes esperan que su fuerte personalidad genere más "presión" y contenido real dentro de la casa.

Dubosky: Aunque su participación ha estado vinculada a dinámicas o visitas, es uno de los talentos panameños que el público prefiere ver más involucrado en el día a día del programa.

Por todo esto, la producción ha intentado responder a estas quejas metiendo a nuevos integrantes y dinámicas de "retos 1vs1" para elevar el nivel de competitividad y frenar las críticas sobre la falta de integración de algunas de las caras incluidas..