La Zambita: ‘¿qué estamos haciendo como padres?’

La locutora panameña Celibeth Pimentel, conocida en redes como “La Zambita”, compartió un mensaje reflexivo en sus plataformas digitales, donde abordó la responsabilidad de los padres —especialmente de las madres de varones— en la formación de los hijos en medio de una sociedad afectada por la violencia.

“En un mundo tan dañado, donde predomina la violencia, la pregunta es qué estamos haciendo como padres”, escribió Pimentel, destacando la importancia de enseñar valores, respeto y autocontrol a los niños desde temprana edad.

La reflexión de La Zambita llega después del hecho de sangre ocurrido el domingo, donde una fémina pierde la vida a manos de su expareja, por lo que enfatizó que las madres tienen una misión clave: “enseñarles a retirarse a tiempo, enseñarles que nadie les pertenece y ser unos caballeros”. Además, pidió a los padres y madres criar con amor y límites claros, con el fin de evitar que los jóvenes crezcan con actitudes dañinas o posesivas.

En un mensaje complementario, Pimentel instó a quienes conozcan a alguien en una relación tóxica a ofrecer apoyo y orientación. “Las relaciones se dejan a tiempo, se dejan a las buenas. Nadie nos pertenece”, expresó, al tiempo que pidió orar por los hijos “para que sean personas de bien, para que nadie les haga daño, pero que tampoco ellos le hagan daño a nadie”.