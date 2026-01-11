Le darán calle al Apache Ness tras pagar la fianza de excarcelación

El cantante de género urbano y pastor Ernesto Brown, mejor conocido como el "Apache Ness", saldrá del Centro Penitenciario La Joya, luego que pagaran su fianza para liberarlo.

Como se dijo hace unos días, a él se le revocó la medida cautelar de reporte periódico dos veces al mes, prohibición de salidad de país y no acercarse a la fundación "Ministerio Internacional Razón para Vivir", esto tras no atender los llamados de las autoridades.

Tal como se detalló, su defensa fue tardía y las autoridades actuaron al no ver una respuesta de su parte.

El famoso fue detenido y de inmediato trasladado por las autoridades al centro penitenciario. El hecho se habría dado en Colón durante un evento a los que siempre suele asistir.

Selecta Mckoy confirmó a este medio que le pagaron la fianza de excarcelación y posiblemente hoy mismo saldría de la cárcel.

¿Por qué le pasó esto? Recordemos que su caso data del año 2023 cuando el famoso fue imputado por los delitos contra la administración pública y delitos contra la fe pública, durante la Operación Babilonia.

La Sección de Delitos contra la Administración Pública indicó en sus investigaciones que el caso era contra personas que solicitaban donaciones de vehículos y bienes de oficinas a varias entidades del Estado, que posteriormente eran traspasadas o vendidas a terceras personas mediante falsificación de documentos, obteniendo un lucro de dichos bienes.

"Apache Ness" alegó , en conferencia de prensa que los autos del Estado (chatarras) donados a la fundación, nunca se le explicó que no podía hacer nada con ellos.

La defensa del artista no se ha pronunciado sobre la detención y tampoco respecto a su liberación.