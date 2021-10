Le paran el baile a Osvaldo Ayala; mucha gente salió bien molesta (Video)

Una publicación compartida de La Tipik (@latipikradio)

"Hay instrucción de la Policía Nacional para que suspendamos el evento y se desaloje el lugar, es lamentable, pero tenemos que acatar las órdenes. Parece que es un tema de la Alcaldía de Panamá, no depende nosotros. Con gusto me hubiese quedado, pero no depende de mí. Dios los bendiga a todos y tenemos que acatar lo que nos indican la policía", dijo el famoso.

De esta manera, el artista se une a la lista de famosos a los que les han suspendido los bailes. Anteriormente Abdiel Nuñez y Manuel de Jesús Ábrego, además, Ulpiano Vergara también habían pasado por lo mismo.