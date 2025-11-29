Leonidas Moreno: La voz que define el alma del folclore panameño





Leonidas Moreno, reconocida como la "Reina de la Saloma", conmemora sus 76 años de vida con una celebración que es, en sí misma, un homenaje a más de seis décadas ininterrumpidas de entrega al arte musical típico.

La voz de Moreno no es solo un acompañamiento, sino una fuerza definitoria que ha marcado el ritmo del corazón folclórico panameño.

Oriunda de Llano Abajo, en la provincia de Los Santos, el talento de Leonidas floreció desde muy joven. Se inició en el canto a la temprana edad de 14 años, demostrando un compromiso precoz que la llevó a recorrer las tarimas incluso antes de la adolescencia. Sus primeros pasos fueron fundamentales, trabajando con agrupaciones respetadas de la época, incluyendo los conjuntos del maestro Fito Espino y Teresín Jaén. Estos años de formación forjaron la disciplina y la técnica vocal que luego se convertirían en su sello personal.

Alianza musical con Fello Escudero

El punto de inflexión en su carrera llegó al unirse al acordeonista Alfredo "Fello" Escudero, un matrimonio musical —y real— que se ha convertido en una de las alianzas más sólidas y duraderas en la historia de la música panameña.

Como voz principal de “Los Montañeros”, Leonidas Moreno ha sido la intérprete de éxitos inmortales que se han grabado en la memoria colectiva, tales como "¿Quién manda el corazón?", "Siempre te amaré" y "La Rompe Corazones". Su saloma, ese canto fuerte y vibrante característico del folclore, es la rúbrica inconfundible que distingue a la agrupación.

Legado de una maestra y modelo a seguir

Más allá de los discos y las ventas, la mayor contribución de Leonidas Moreno reside en su impacto como inspiración. Es considerada un modelo a seguir por toda una generación de artistas femeninas en el género. Figuras de la talla de Sandra Sandoval, Eira González (Plumas Negras) y Nerys Pérez (Manantial de Amores) la citan como una fuente de admiración y un estándar de profesionalismo y calidad vocal. En sus más de seis décadas, ha demostrado que la pasión puede traducirse en una carrera longeva y respetada.

Para conmemorar sus 76 años, la "Reina de la Saloma" protagoniza hoy un evento de gran magnitud en Fucer, camino a Cerro Azul. Este concierto es más que una fiesta; es una rendición de honores, con una cartelera que incluye a pesos pesados de la música típica: Alfredo Escudero y Los Montañeros, Nenito Vargas y los Plumas Negra, y Alejandro Torres y Las Estrellas del Ritmo. El festejo, que incluirá mariachis y sorpresas, subraya su estatus de ícono intocable.

La voz de "Mamá Leoni" y sus secretos

En su vida personal, Leonidas Moreno, conocida cariñosamente como "Mamá Leoni", es madre de tres hijos y abuela de cuatro nietos.

A pesar de la exigente agenda de presentaciones que acompaña su carrera, ha sabido equilibrar la vida familiar con el rigor artístico.

En recientes declaraciones, ha compartido su secreto para mantener esa voz potente: un cuidado constante, que implica priorizar la hidratación y evitar rigurosamente el sereno y las bebidas frías.

Leonidas Moreno es, sin lugar a dudas, un patrimonio cultural vivo de Panamá. Su legado no solo enriquece el folclore, sino que asegura que la tradición de la saloma perdure por muchas generaciones más.

