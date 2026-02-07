“Me arrebataron mi vida entera”: el desgarrador mensaje de Jr. Ranks

Jr. Ranks exige justicia tras el asesinato de su hijo en Colón

El reconocido artista urbano Jr. Ranks enfrenta el momento más doloroso de su vida tras el asesinato de su hijo Juan Alberto Vargas, de apenas 13 años, ocurrido la noche del 28 de enero en la provincia de Colón.

En un mensaje cargado de emoción, el cantante dejó al descubierto la profundidad de su herida: un padre devastado por la pérdida de su único hijo varón, a quien describió como “mi rey, mi vida, mi bebé”. Sus palabras reflejan dolor, tristeza, indignación, rabia y frustración ante una tragedia que asegura jamás imaginó vivir.

Un niño orgulloso de sus raíces colonenses

El artista recordó a su hijo como un niño profundamente orgulloso de Colón, tierra donde compartía con su familia, jugaba fútbol con sus amigos y disfrutaba la cultura, la música y las tradiciones colonenses.

“Se le veía una luz en la mirada cuando hablaba de Colón”, expresó, aún incrédulo de que la violencia le arrebatara la vida precisamente en el lugar que más amaba, a pocos metros de la casa de su abuela y rodeado de otros niños.

Un dolor que trasciende lo familiar

Jr. Ranks confesó sentir una pena que le parte el alma para toda la vida, una mezcla de duelo e impotencia por la crudeza de los hechos.

Su hijo —dijo— nunca imaginó que algo así pudiera ocurrir en la barriada donde creció, jugó y fue feliz.

La tragedia abre además una herida social. Para el cantante, lo sucedido refleja una realidad que no puede normalizarse: la violencia que golpea a familias trabajadoras y honradas en Panamá.

“Hoy es mi familia… mañana puede ser la tuya”

Con la voz quebrada, el artista lanzó un llamado que trasciende el espectáculo y se convierte en un clamor de justicia.

Pidió que el crimen no quede impune y exhortó a la sociedad a reflexionar sobre el rumbo del país frente a la inseguridad.

“Hoy sufre mi familia… mañana puede ser la tuya”, advirtió.

Mientras la investigación avanza, el mundo artístico y miles de seguidores acompañan a Jr. Ranks en un duelo imposible de describir: el de un padre que despide demasiado pronto a su hijo y que, entre lágrimas, solo pide justicia.