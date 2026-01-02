Lily Phillips, la gyal de los mil deliciosos con hombres, decidió bautizarse

La estrella de OnlyFans Lily Phillips, famosa por hacer el delicioso con más de 1,13 hombres en 12 horas, se está reconectando con su religión tras decidir bautizarse de nuevo.

“Creo que durante un tiempo me desvié un poco de la religión, y creo que estuve en una especie de estado de negación durante gran parte de eso”, contó Phillips, de 24 años, el martes 30 de diciembre, dos días después del evento.

“Ocurrió algo realmente importante, más bien en mi vida personal, que me hizo sentir la necesidad de volver a hablar con Dios. Hacía tiempo que no practicaba la fe. Solo quería bautizarme de nuevo para restablecer de alguna manera mi relación con Dios”.

Phillips explicó que enfrentó “una pequeña dificultad” en su vida personal, lo que la llevó a “buscar a Dios para que la ayudara en eso” y “le diera más fortaleza”.

La decisión de ser rebautizada fue bien recibida por sus amigos y familiares. “Estaban más que felices. Obviamente, mi familia siempre ha sido religiosa. Es decir, no practican mucho ni nada por el estilo. Pero, obviamente, estaban felices de que lo hiciera”, explicó, y señaló que tiene un “familiar cercano” que es vicario. “Siempre crecimos bastante cercanos a Dios y cosas así. Estaban encantados”.

Dentro de la industria, Phillips aún no ha conectado con otras creadoras que hayan tenido una experiencia similar con su cristianismo, pero espera hacerlo en el futuro.

“Definitivamente necesito hacer eso porque creo que hay muchas chicas cristianas en esta industria”, dijo, “pero la gente quizá no lo sepa y puede que no se sientan cómodas hablando de ello por el juicio”.

Mientras, Phillips “puede entender que quizá la gente no piense” que sea una “buena cristiana”.

“Eso está totalmente bien”, dijo Phillips. “Es su opinión. Definitivamente no pretendo ser una cristiana tradicional en lo absoluto. Obviamente, no estoy en contra del matrimonio igualitario. También estoy a favor del derecho a decidir. Así que definitivamente no tengo necesariamente valores tradicionales. Pero eso no significa que no pueda ser cristiana. Solo espero que la comunidad cristiana me reciba, porque supongo que la relación de cada quien con Dios es única”.

Al comenzar el Año Nuevo, Phillips explicó que quiere hacer que su religión sea “más prioridad” en su vida.

Aunque “nunca se ha avergonzado” de su trabajo, imagina un año en el que expandirá su carrera hacia otros ámbitos.