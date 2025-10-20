Gabo Nova se dedicó unas palabras tras su paso y previa a la final de Tu Cara Me Suena, en las que también les presentó a sus seguidores al Gabo que muchos no conocen, al niño que soñaba con estar en un escenario.

“Hoy no quiero hablarles del Gabo que algunos conocen. Del que hace reír, del que improvisa, del que se para frente a una cámara con aparente seguridad. Hoy quiero hablarles del niño que ven en esta este post. Ese niño que soñaba con estar en un escenario, que imitaba voces frente al espejo, que se inventaba personajes cuando nadie lo veía… Ese niño que a veces dudaba, pero nunca dejó de creer que podía...”, expresa el creador de contenido.

Con evidente emoción, Gabo dedicó su participación en este “show” de imitaciones a ese niño que está cumpliendo un sueño que comenzó en silencio y que aprendió que “lo grande llega cuando uno se atreve a salirse de su zona de confort”.