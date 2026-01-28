Lorna defiende ‘Cantepi’

La polémica alrededor del tema “Cantepi” sigue encendiendo las redes sociales, y ahora suma una voz conocida del espectáculo panameño. Lorna, la artista del género urbano, salió en defensa de la canción, dejando clara su postura ante las críticas que ha generado por su letra explícita.

En un comentario en Instagram, Lorna aseguró que, aunque sabe que sus declaraciones podrían traerle ataques, prefiere hablar con honestidad. Afirmó que “Cantepi” le gusta, y cuestionó lo que considera una doble moral en el consumo de música urbana.

Según Lorna, cuando artistas extranjeros lanzan temas con contenido picante, suelen ser celebrados e idolatrados, pero cuando un panameño se atreve a hacer lo mismo, recibe duras críticas.

“Me van a dar duro, pero voy hablar con la verdad y con base. ‘CANTEPÍ’ me gusta. Apoyemos a los nuestro. Si alguien de afuera dice y si tu novio no te MM el C. LO o soy la perr... de tu marido, lo aplauden los idólatras. Si un panameño hace un tema así, le quieren dar palo”, expresó, defendiendo el derecho de los artistas locales a expresarse sin ser señalados.

La “mami chula” también destacó que el éxito del tema no depende necesariamente de la radio, sino del impacto orgánico en redes y plataformas digitales, asegurando que canciones como esta pueden convertirse en un “bombazo” a nivel internacional precisamente por su carácter jocoso y atrevido, algo que —según ella— hacía falta en la escena musical.