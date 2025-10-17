¡Los desvalijaron! Le roban más de $3 mil a Paola y Moya de su carro

Paola Viale y su pareja Moya, exCalle 7 fueron víctimas de los ladrones que le rompieron el vidrio de su auto mientras estaba en el gimnasio. Se estima que se llevaron más de $3 mil dólares.

Según relatan, se llevaron todos los bienes que había dejado allí, entre ellos, cámara, iPad, cartera, documentos y todas las cosas que cualquiera deja en su carro pensando en que nada va a pasar.



"Son cositas que hemos ido comprando de poco a poco con nuestro trabajo, pero traté de mantenerme positiva en todo momento y canalizar esto que pasó a bien. Tenemos un par de manitas y pies para seguir trabajando", indicaron



Paola afimó que pasó la madrugada en la Fiscalía Metropolitana poniendo la denuncia, y posteriormente hizo los trámites para volver a sacar la cédula, reparar el vidrio del auto y comenzar a comprar lo que se llevaron los maleantes