Luna le llegó a Flex y a su esposa hace tres meses

El cantante urbano panameño Flex y su esposa, Angélica Matheús, revelaron que hace tres meses llegó al mundo su hija Luna.

Angélica compartió un mensaje en Instagram donde celebró el tercer mes de vida de la pequeña, describiéndolo como una aventura llena de aprendizaje y amor. “16 de agosto. Mi Luna hermosa; hoy en tu 3er mes de aventura juntos en este mundo. No cabe la felicidad en nuestros corazones, gracias por tu llegada”, expresó la orgullosa mamá.

La creadora de contenido también contó detalles del inesperado nacimiento de la bebé, explicando que no esperaban que Luna se adelantara. Mientras organizaba su cuarto, comenzaron las contracciones tipo Braxton Hicks y, tras consultar con el doctor, descubrieron que la pequeña ya estaba lista para nacer. “Nos agarró de sorpresa, ni chance de hacer maletas”, relató.

Pero lo más emotivo del relato fue el significado espiritual que la fecha del nacimiento tiene para Angélica. La bebé nació el mismo día en que su hermano Jesús, ya fallecido, estaría cumpliendo años. Para ella, esto convirtió el momento en uno “aún más espiritual”, asegurando que Luna soplará las velitas por los dos cada año.

