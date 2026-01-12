Manuel Quintero suelta su tema de carnaval: “No soy rakataka, no soy yeye”

El tipiquero Manuel Quintero, conocido artísticamente como “El Ahijado Montañero” y ahijado del reconocido exponente de la cumbia montañera Alfredo Escudero* , regresa a las tarimas y eventos bailables con un nuevo y pegajoso tema de carnaval titulado “No soy rakataka, no soy yeye”.

Su canción narra la historia de una mujer del interior que se describe a sí misma con orgullo, diciendo que no es ni una ni otra cosa, pero que tiene sabor, presencia y encanto de sobra para poner a bailar a cualquiera. Es un tema alegre, coqueto y lleno de identidad interiorana que conecta con el público popular y carnavalero.

Para la grabación del tema contó con la voz de la cantante Yarineth Cedeño, mientras que para las presentaciones oficiales en vivo, la interpretación vocal estará a cargo de la reconocida Perla Negra de Veraguas, aportando fuerza, carisma y sabor escénico al espectáculo.

En el acordeón y la dirección musical están a cargo del propio Manuel Quintero, quien imprime su estilo montañero auténtico y sabroso al ritmo de la cumbia.

Tras su participación en el programa “Yo Me Llamo” 2025, donde recibió una excelente aceptación del público aunque no logró clasificar entre los finalistas, Manuel tomó esta experiencia como impulso para volver al ruedo.

Con esto fortalece la música típica, reafirmando su compromiso con el estilo montañero heredado de su padrino artístico, Alfredo Escudero y la pluma del compositor Didimo Barrios.

Quintero tendrá su presentación oficial el domingo de Carnaval en un gran baile en el Jardín Brisas Ocueñas de Malengue, Pacora, donde interpretará este nuevo tema junto a su repertorio de música típica para el disfrute de todos los bailadores.