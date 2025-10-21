María Antonieta dejará de ser la "Chilindrina" luego de 50 años

María Antonieta de las Nieves, la famosa actriz mexicana que ha dado vida a ‘La Chilindrina’, anunció que se despide definitivamente de su personaje tras más de 50 años de risas, giras y escenarios.

Su decisión llega después de una crisis de salud que cambió su vida y la llevó a cerrar un ciclo que marcó la historia de la televisión latinoamericana, según reseñaron medios mexicanos.



En el mes de agosto, durante una visita a Perú, María Antonieta sufrió una complicación médica que la obligó a ser hospitalizada de emergencia.

La actriz presentó un deterioro neurológico derivado de una sobremedicación. Llegó a tomar hasta 19 pastillas al día, lo que le causó dificultades para hablar y convulsiones.

“La Chilindrina ya se fue, se fue en Perú”, dijo con serenidad en el pódcast de la periodista Matilde Obregón.



De regreso en México, María Antonieta inició un proceso de rehabilitación que la llevó a reflexionar sobre su vida.

A sus 78 años, María Antonieta se muestra agradecida y en paz. Además, hoy disfruta de sus días en casa, acompañada por sus tres perritas, retomando la pintura, el baile y la cocina.