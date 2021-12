Mary Gaby agradece el apoyo e insta a no abandonar los sueños

La artista panameña Mary Gaby Sealy está demasiado feliz por el apoyo que ha tenido durante sus cinco meses de carrera, e instó a sus seguidores a no dejar de soñar.

Después de conocer las cifras de su música en la plataforma de Spotify, la cantante se tomó su tiempo para expresar su gratitud con todos aquellos que han escuchado su música y los que la han apoyado. La istmeña registró 5k en reproducciones, 1k en oyentes, 194.9 horas en 33 países.

“Quiero darles las gracias por el cariño inmenso que me han dado durante estos cinco meses que van, para mí, es un sueño hecho realidad, vengo trabajando desde el 2018, empecé haciendo ‘cover’ y nunca me imaginé la aceptación que iba a tener”, sentenció Sealy.

Señaló que el gran cariño de sus fanáticos la motivan a seguir trabajando para dar buena música.

“Estoy enamorada de mi música, quiero seguir aprendiendo mucho más, fusionar muchos géneros, en fin... Gracias por el cariño enorme que me han dado, quiero seguir trabajando para llevar mucha más música para que bailen y gocen...”, manifestó.

En tanto, instó a las personas que, al igual que ella, están comenzando a seguir luchando y a sus seguidores a no dejar de soñar.

“A todas las personas que están empezando como yo, no hay que bajarle, hay días fuertes, pero creo que cuando ves ese poquito que has hecho y que está funcionando esa es la mayor motivación. No abandonen sus sueños”, expresó.

Por último, dijo “Me siento increíble y no quiero bajarle nunca, el cielo es el límite. Gracias a todos los que me han dado la mano para iniciar esta aventura y a ustedes por todo el cariño”.