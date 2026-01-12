Mehr Eliezer denuncia ola de mensajes de odio y acoso en Instagram

La ex Miss Panamá Mehr Eliezer alzó su voz en redes sociales tras revelar que desde hace más de seis años es víctima constante de acoso, mensajes de odio y violencia digital a través de Instagram, muchos de ellos enviados desde cuentas falsas que reaparecen una y otra vez.

A través de varias historias, la modelo y creadora de contenido expuso capturas de mensajes con comentarios racistas, discriminatorios y ataques directos a su físico, los cuales calificó como agresiones que van mucho más allá de una simple crítica en redes.

“Bloqueo una cuenta y crean otra. Y otra. Y otra”, expresó Eliezer, dejando claro que ignorar este tipo de ataques no es una solución cuando el hostigamiento es constante y sistemático.

La exreina de belleza también hizo un llamado directo a las autoridades de Panamá, cuestionando hasta cuándo la violencia digital seguirá ocurriendo sin consecuencias reales. “La violencia digital no es normal, no es parte de las redes y no se resuelve ignorándola”, señaló.

Mehr Eliezer enfatizó que este problema no solo afecta a figuras públicas, sino también a niños, niñas y adolescentes, muchos de los cuales sufren ciberacoso en silencio, sin saber a quién acudir ni contar con una protección efectiva. Advirtió que las consecuencias pueden ser graves, incluyendo ansiedad, depresión, aislamiento y, en casos extremos, tragedias irreversibles.

Finalmente, la también empresaria fue contundente al afirmar que las víctimas no deberían tener que “ser fuertes”, sino que el sistema debería protegerlas mediante educación, prevención y mecanismos de denuncia eficaces.