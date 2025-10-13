Miah: "No estoy en auxilios, he estado involucrado con políticos"

La polémica Miah Catalina tiró más bombas tras la trifulca en redes con Tiffani García por el tema de las estafas.

En otros videos subidos por ella misma, afirma que no es problema de nadie si sale con uno u otro hombre, además, agrega que no está metida en ningún tema de auxilio económico.

"¿Qué vas a hablar tú de auxilios económicos? Me has visto involucrada, en mi vida he estado con temas políticos. He estado involucrada con políticos y nadie se ha enterado de qué político yo he estado y cuál no", dijo en tono dirigido a su examiga.

Afirma que le escriben a ella por ser trans y no a otras, recalcando que sí sabe hacer las cosas, además, que no es tracalera.

Para finalizar le dijo que no son iguales y espera que no la vuelva a mencionar más.