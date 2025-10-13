Show - 13/10/25 - 10:14 AM

Miah: "No estoy en auxilios, he estado involucrado con políticos"

En medio de la trifulca salió a relucir este polémico tema.

 

Por: Redacción / Web -

La polémica Miah Catalina tiró más bombas tras la trifulca en redes con Tiffani García por el tema de las estafas.

En otros videos subidos por ella misma, afirma que no es problema de nadie si sale con uno u otro hombre, además, agrega que no está metida en ningún tema de auxilio económico.

"¿Qué vas a hablar tú de auxilios económicos? Me has visto involucrada, en mi vida he estado con temas políticos. He estado involucrada con políticos y nadie se ha enterado de qué político yo he estado y cuál no", dijo en tono dirigido a su examiga.

Afirma que le escriben a ella por ser trans y no a otras, recalcando que sí sabe hacer las cosas, además, que no es tracalera.

Para finalizar le dijo que no son iguales y espera que no la vuelva a mencionar más. 

 

Te puede interesar

Miah: "No estoy en auxilios, he estado involucrado con políticos"

Miah: "No estoy en auxilios, he estado involucrado con políticos"

 Octubre 13, 2025
Asesinan en la cárcel el cantante de Lostprophets, Ian Watkins

Asesinan en la cárcel el cantante de Lostprophets, Ian Watkins

 Octubre 13, 2025
Elena Llorach dedica emotivo mensaje a Mencomo tras su funeral

Elena Llorach dedica emotivo mensaje a Mencomo tras su funeral

Octubre 13, 2025
Zion sale del hospital tras sufrir un accidente de tránsito

Zion sale del hospital tras sufrir un accidente de tránsito

 Octubre 12, 2025
Katy Perry y el exprimer ministro Trudeau son captados besándose

Katy Perry y el exprimer ministro Trudeau son captados besándose

 Octubre 12, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas