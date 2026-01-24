Show - 24/1/26 - 10:13 AM

MiAmbiente publicó segundo informe de avance de auditoría de la mina

La entidad señala que el informe refleja la fase de integración multidisciplinaria de resultados de la auditoría basada en la verificación del cumplimiento de los 370 compromisos ambientales.

 

Por: Redacción/Crítica -

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) publicó este viernes 23 de enero el segundo informe del proceso de Auditoría Integral al Proyecto Mina de Cobre Panamá, elaborado por SGS Panama Control Services.

La entidad señala que el informe refleja la fase de integración multidisciplinaria de resultados de la auditoría basada en la verificación del cumplimiento de los 370 compromisos ambientales aplicables al Proyecto Mina de Cobre Panamá.

Adicionalmente, detalle las acciones dirigidas a consolidar la planificación operativa, el seguimiento técnico y la sistematización de las evidencias recabadas para la audito integral en proceso.

En esta etapa, el equipo auditor realizó la evaluación y contraste de toda la información obtenida en la primera inspección de campo frente a los 370 compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), las tablas de los Términos de Referencia y los componentes técnicos del proceso minero, con el propósito de sustentar conclusiones verificables, trazables y científicamente fundamentadas.

Actualmente, la auditoría integral se encuentra en una fase de análisis detallado, integración y validación cruzada de información. Los hallazgos preliminares identificados, por lo tanto, se encuentran en proceso de verificación técnica y documental.

 Enero 24, 2026
MiAmbiente expresó que, una vez culminadas las etapas de contraste y validación técnica, los hallazgos y conclusiones consolidados serán presentados en el informe final de la auditoría, asegurando que los resultados reflejen una evaluación objetiva, verificable y científicamente fundamentada sobre el desempeño ambiental, técnico y normativo del proyecto minero auditado. 

 

