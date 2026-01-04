Montaner: "Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos"

Ricardo Montaner envió un cálido mensaje a sus compatriotas en un momento de violencia e incertidumbre por la captura de Nicolás Maduro en medio de un fuerte operativo en Caracas, por parte del Ejército de Estados Unidos, el cantante venezolano

"Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíen el futuro de todos los que te aman. Amén", escribió.

Además, usó los hashtags "Venezuela" y "Venezuela libre" junto a un corazón amarillo, azul y otro rojo, en referencia a los colores de la bandera.

Aunque su nacimiento en la provincia de Buenos Aires, se radicó con su familia en Maracaibo, en el país caribeño, y creció y se desarrolló profesionalmente allí. En Venezuela nacieron sus hijos Mau y Ricky, quienes también se expresaron sobre lo ocurrido.

"No hemos pegado un ojo. Con el ron desde las tres. El momento que hemos estado esperando llegó. ¿Esto es real?", puntualizó.