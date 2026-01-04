Show - 04/1/26 - 01:14 PM

Montaner: "Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos"

Además, usó los hashtags "Venezuela" y "Venezuela libre" junto a un corazón amarillo, azul y otro rojo, en referencia a los colores de la bandera.

 

Por: Redacción / Web -

Ricardo Montaner envió un cálido mensaje a sus compatriotas en un momento de violencia e incertidumbre por  la captura de Nicolás Maduro en medio de un fuerte operativo en Caracas, por parte del Ejército de Estados Unidos, el cantante venezolano 

"Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíen el futuro de todos los que te aman. Amén", escribió.

Aunque su nacimiento en la provincia de Buenos Aires, se radicó con su familia en Maracaibo, en el país caribeño, y creció y se desarrolló profesionalmente allí. En Venezuela nacieron sus hijos Mau y Ricky, quienes también se expresaron sobre lo ocurrido.

"No hemos pegado un ojo. Con el ron desde las tres. El momento que hemos estado esperando llegó. ¿Esto es real?", puntualizó. 

