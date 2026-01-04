¿Venderán el Miss Universo tras lío? Raúl Rocha responde al vergu...ro

Raúl Rocha, actual propietario del certamen Miss Universo, decidió frenar los rumores de venta del concurso, tras el interés expresado por el empresario filipino Chavit Sinsong.

Durante las últimas semanas, las especulaciones crecieron tras declaraciones públicas del empresario asiático. Sin embargo, la organización Miss Universe aclaró su posición.

La organización emitió un comunicado oficial en sus canales y aseguró que mantiene el control absoluto del Miss Universo.

“Seguimos guiados por el mismo liderazgo y valores que definen quiénes somos. Nuestro compromiso con la transparencia, la integridad y nuestra misión mundial sigue siendo inquebrantable“, destacó el pronunciamiento oficial.

“Miss Universo continúa su trabajo promoviendo el empoderamiento de la mujer y el impacto significativo en todo el mundo”, señalaron.

Poco después del comunicado, Raúl Rocha decidió pronunciarse. “Sigue soñando, mis abogados pondrán fin a tus cuentos de hadas“, escribió.

Rocha también reaccionó a versiones que hablaban de una supuesta reunión en enero con exdirectivos del certamen. Ante ello, lanzó una nueva declaración sin concesiones.

“Estoy harto de ese tonto delirante y de su hija haciendo declaraciones, soñando con algo que no sería capaz de lograr ni en cien años“, afirmó.

Este pronunciamiento se da tras semanas de tensión alrededor del certamen. Además, la controversia se intensificó luego de la premiación de la mexicana Fátima Bosch en Tailandia, en noviembre de 2025.