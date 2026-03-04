Show - 04/3/26 - 12:00 AM

MrBeast no regaló isla privada en Panamá

En el 2025 MrBeast sorprendió al público internacional con la entrega de una isla privada en Panamá valuada en 1,8 millones de dólares como uno de sus premios centrales.

En la segunda temporada, transmitida en enero de 2026, Ian Weber (Jugador 148) se convirtió en el ganador de la isla, aunque no obtuvo el premio mayor del certamen. De acuerdo con Weber recibió la opción de quedarse con la propiedad o aceptar el monto en efectivo, decisión que finalmente inclinó a favor de asegurar el bienestar de su familia.

La producción de MrBeast transformó, la isla en un terreno virgen del Golfo de Panamá, en un set de lujo. Según Variety, el equipo invirtió en la construcción de una cabaña principal, una piscina y 10 bungalows frente al mar, generando un escenario que fusionó la estética de los reality shows de supervivencia con la ostentación de un resort privado.

La isla de MrBeast, conocida como Isla La Vivienda, se localiza en el Archipiélago de las Perlas, Panamá, a unos 48 kilómetros al sur del continente. El terreno permanece deshabitado y se distingue por su entorno de aguas azules y su proximidad a las islas Bayoneta y Málaga.

El Archipiélago de las Perlas ha sido escenario de otros programas de competencia, como Survivor. Para la serie Beast Games, desarrolló una infraestructura exclusiva en la propiedad, con una cabaña principal y varios bungalows construidos especialmente para el reality.

El paraíso insular ha dejado de ser solo una locación remota para convertirse en un símbolo del poder del contenido digital y la magnitud de los premios posibles en la era de los creadores globales.

Te puede interesar

Miss Canadá reveló que estaba preñada durante el Miss Universo

Miss Canadá reveló que estaba preñada durante el Miss Universo

 Marzo 03, 2026
Daniel Radcliffe deja de fumar e implementa hábitos saludables en su vida

Daniel Radcliffe deja de fumar e implementa hábitos saludables en su vida

 Marzo 03, 2026
Condena de Sean Diddy Combs será reducida

Condena de Sean Diddy Combs será reducida

 Marzo 03, 2026
Hermano de Sech lo defiende tras show en PR: "Él ya llenó el Choli tres veces"

Hermano de Sech lo defiende tras show en PR: "Él ya llenó el Choli tres veces"

 Marzo 03, 2026
¿Ser soltero es más barato? Barceló sufre con las compras de María

¿Ser soltero es más barato? Barceló sufre con las compras de María

 Marzo 03, 2026

La isla regresó a la organización de MrBeast tras la decisión de Weber, quien priorizó la seguridad económica familiar sobre la propiedad física de un paraíso remoto. Por lo que, esta superficie isleña será uso en próximas producciones de Beast Games.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella
Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera

Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera
Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado

Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado