MrBeast no regaló isla privada en Panamá

En el 2025 MrBeast sorprendió al público internacional con la entrega de una isla privada en Panamá valuada en 1,8 millones de dólares como uno de sus premios centrales.

En la segunda temporada, transmitida en enero de 2026, Ian Weber (Jugador 148) se convirtió en el ganador de la isla, aunque no obtuvo el premio mayor del certamen. De acuerdo con Weber recibió la opción de quedarse con la propiedad o aceptar el monto en efectivo, decisión que finalmente inclinó a favor de asegurar el bienestar de su familia.

La producción de MrBeast transformó, la isla en un terreno virgen del Golfo de Panamá, en un set de lujo. Según Variety, el equipo invirtió en la construcción de una cabaña principal, una piscina y 10 bungalows frente al mar, generando un escenario que fusionó la estética de los reality shows de supervivencia con la ostentación de un resort privado.

La isla de MrBeast, conocida como Isla La Vivienda, se localiza en el Archipiélago de las Perlas, Panamá, a unos 48 kilómetros al sur del continente. El terreno permanece deshabitado y se distingue por su entorno de aguas azules y su proximidad a las islas Bayoneta y Málaga.

El Archipiélago de las Perlas ha sido escenario de otros programas de competencia, como Survivor. Para la serie Beast Games, desarrolló una infraestructura exclusiva en la propiedad, con una cabaña principal y varios bungalows construidos especialmente para el reality.

El paraíso insular ha dejado de ser solo una locación remota para convertirse en un símbolo del poder del contenido digital y la magnitud de los premios posibles en la era de los creadores globales.

La isla regresó a la organización de MrBeast tras la decisión de Weber, quien priorizó la seguridad económica familiar sobre la propiedad física de un paraíso remoto. Por lo que, esta superficie isleña será uso en próximas producciones de Beast Games.