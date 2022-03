Mudó a su madre del barrio, compró su primera casa

Ser un artista internacional conlleva dedicación, empeño a cada trabajo que se hace, pero también te quita el tiempo más preciado, pasar con la familia, y eso es lo que ha perdido Boza, la música le ha quitado pasar con las personas que ama.

“Gracias a Dios ellos entienden que lo estoy haciendo por un buen fin. Vengo de no tener nada, vengo del polvo, ellos saben que estoy trabajando duro por ellos, para que el día de mañana no le falte nada”, detalló el artista.

Publicidad

Precisamente, y gracias a ese trabajar duro y luchar por sus sueños, el Boza ya tiene su primera casa nueva. “Ya gracias a Dios ya hace días me dieron mi primera casita nueva, ya mudé a mi mamá del barrio, como se dice”.

LEE TAMBIÉN: Ruby Solís: ‘Decidí abrirme camino’

Además, reveló que con los reales que ha ganado de la música, invirtió en su primer negocio. “Invertí en mi primer negocio, son locales que ya están alquilados. Si fuese millonario invertiría mi plata en propiedades. Hay mucho negocio, gracias a Dios me rodeo de muchas personas que son negociantes y me dan consejos. Creo que uno se tiene que rodear de personas que te digan cosas positivas en la vida, creo que también eso ha sido parte de mi evolución”, afirmó.

Por el momento, Humberto Ceballos, nombre de pila del artista, está full enfocado en su carrera musical y, aunque tiene novia, a quien agradece por todo el apoyo y comprensión que le brinda, todavía no está pensando en matrimonio. “Eso no es así por así, creo que uno tiene que convivir mucho tiempo con una persona, seguir conociéndola, a medida que pasan los años uno sigue conociendo a la persona. Yo estoy con ella porque es genuina a la hora de hacer las cosas, no está como por algo, llegó en un momento en el que yo estaba mal, ella no lo sabía y me brindó apoyo. Ya después me dijo como que sí se dio cuenta, pero me dio apoyo y en verdad me encanta quién es ella por dentro”, detalló el intérprete de “Ella”.

Contenido Premium: 0