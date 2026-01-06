Muere Jayne Trcka, la "Miss Mann" en Scary Movie, a los 62 años

Jayne Trcka, reconocida fisicoculturista, modelo de fitness y actriz, mejor conocida por su papel como la profesora de educación física Miss Mann en la comedia Scary Movie (2000), falleció en su casa de San Diego a los 62 años, el pasado 12 de diciembre, según confirmó la Oficina del Forense del Condado de San Diego.

La noticia fue difundida por TMZ, detalla que su cuerpo fue hallado en su residencia tras varias llamadas sin respuesta de una amiga, que finalmente llamó a los servicios de emergencia. El forense confirmó su fallecimiento, aunque aún no se ha determinado la causa oficial.

No padecía condiciones médicas conocidas, según su hijo, quien compartió que la muerte fue una sorpresa para la familia, y fuentes del caso han indicado que la causa está aún pendiente de investigación.

Trcka combinó su pasión por el deporte y el espectáculo. Comenzó en el mundo del fisicoculturismo en la década de los ochenta después de mudarse al sur de California, compitiendo en numerosos eventos y destacándose en revistas especializadas de fitness.

El salto a la pantalla grande llegó en el año 2000 con Scary Movie, la parodia cinematográfica dirigida por Keenen Ivory Wayans que se convirtió en un éxito de taquilla y en un clásico de culto del género cómico.

También realizó varias apariciones en televisión y cine, incluyendo roles y cameos en programas como Whose Line Is It Anyway? y The Drew Carey Show.

Ella deja un legado tanto en el fisicoculturismo femenino como en la cultura pop, siendo un referente de fuerza y disciplina.