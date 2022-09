Nadie le ha dado el anillo de compromiso

La expresentadora Alexa Chacón dejó claro que ella no se casará ni en Inglaterra ni en ninguna parte, pues todavía nadie le dado el anillo.

Y es que mediante sus redes sociales a Alexa le preguntaron si se iba a casar por tierras europeas, por lo que se tomó su tiempo para dejar ese punto muy claro.

“Nadie ha puesto el anillo, no sé... No tengo idea de que me casó aquí o en el otro lado, no veo el futuro”, sentenció la famosa.

En muchas ocasiones a Chacón le han preguntado sobre su vida sentimental, a lo que ella ha respondido que todavía espera al hombre indicado.

Alexa, quien fue presentadora de Jelou!, ya presentó su proyecto final de maestría (Revista Niche) y está a la espera de su graduación.

En estos momentos se encuentra disfrutando de París, Francia.

